Все больше российских банков теряют возможность проводить расчеты в долларах вслед за крупнейшими государственными кредитными организациями, попавшими под блокирующие санкции американского Минфина.

Крупнейший в США банк по размеру активов — JP Morgan — в августе начал закрывать российским «коллегам» корреспондентские счета, без которых платежи в долларах невозможны, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники на финансовом рынке.

Под принудительную дедолларизацию, в частности, попал банк «Санкт-Петербург», клиентов которого предупредили о невозможности проводить через корсчета в JPM как входящие, так и исходящие платежи. Банк рекомендовал перевести контракты в отличную от доллара валюту.

В августе JPM прекратил отношения с рядом небольших российских банков, рассказал источник «Интерфакса». По словам другого собеседника агентства, крупные банки также неофициально предупреждают клиентов о том, что переводы через корсчет в JPM станут невозможны с 1 сентября.

Трудности у российских банков с проведением платежей в «недружественных» валютах нарастают, признавал в июле ЦБ РФ. Помимо JP Morgan, «письма счастья» о закрытии корсчетов массово рассылает американский Citibank. Исключение американские банки готовы сделать лишь для Газпромбанка, через который проводятся расчеты за газ, и структур Московской биржи, в частности Национального клирингового центра.