Едва Москву покинул председатель КНР Си Цзиньпин, как крупнейшая логистическая компания Китая отказалась отгружать товары в России.

OOCL Logistics, управляющая флотом из 70 контейнеровозов, среди которых есть два ледокола, перестала отгружать во Владивосток со своих складов в Шанхае и Шэньчжэне уже оплаченные платья, юбки, брюки, обувь и другую одежду.

В качестве причины отказа в компании называют санкции, сообщает Baza со ссылкой на источник, работающий с закупками в одном из российских импортеров.

Представители OOCL объяснили, что не будут принимать товары от поставщиков российской компании, а также не собираются грузить их в контейнеры и передавать стороннему перевозчику.

OOCL Logistics принадлежит Orient Overseas — одной из крупнейших в мире логистических компаний по контейнерным перевозкам со штаб-квартирой в Гонконге.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что западные страны усилили давление на государства, не присоединившиеся к санкциям против России.

До этого сразу две страны ограничили поставки в Россию. Сперва Турция, которая за прошлый год нарастила экспорт в РФ в 1,6 раза, отказалась отгружать санкционные товары. Правительство передало местным компаниям список продукции, которую запретили поставлять в Россию.

Российский бизнес решил экстренно перенаправить поток параллельного импорта в Казахстан. Компании из РФ буквально «завалили» казахстанских контрагентов предложениями о совместной работе, писал Reuters.

Однако накануне казахстанские власти решили существенно ограничить возможность для обхода санкций российским компаниям. Правительство страны с 1 апреля запускает онлайн-систему по отслеживанию товаров, которые привозят в страну для последующего реэкспорта, сообщала Financial Times. (moscowtimes.ru)