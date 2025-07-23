Индийская Reliance Industries, для которой Россия стала крупнейшим поставщиком сырой нефти, намерена диверсифицировать свои закупки. Смена стратегии происходит в ситуации, когда США грозят главным покупателям российской нефти 100%-ными пошлинами, а Евросоюз пытается остановить приток получаемых из нее нефтепродуктов. Новые меры западных стран заставляют покупателей отказываться от сотрудничества и с нефтеперерабатывающей компанией Nayara Energy, в которой почти половиной акций владеет «Роснефть».

Люди, знакомые с планами Reliance по импорту, рассказали Bloomberg, что она ищет возможности диверсифицировать свои закупки. В этом году Reliance приобретает в среднем 603 000 баррелей российской нефти в сутки, по данным Kpler, тогда как в 2021 году, до начала войны в Украине, этот показатель составлял всего 40 000 баррелей. На Россию приходится почти половина импортируемой Reliance сырой нефти, а около 20% нефтепродуктов, которые компания экспортирует, в этом году было отправлено в Европу.

В конце прошлой недели Reliance произвела редкую покупку, приобретя в Абу-Даби партию нефти сорта Murban, рассказали Bloomberg трейдеры. Ее танкер забрал груз вскоре после того, как в пятницу Евросоюз обнародовал 18-й пакет санкций против России, в котором содержится запрет на поставки в ЕС нефтепродуктов, полученных из российской нефти. В понедельник, правда, ЕС пояснил, что это эмбарго вступит в силу через полгода, 21 января.