По меньшей мере 963 тыс. человек приняли участие в субботу в демонстрациях против предлагаемой правительством Франции пенсионной реформы. Как сообщил телеканал BFM со ссылкой на МВД республики, протесты прошли по всей стране. Говоря точнее, демонстрации прошли в субботу в более чем 240 французских городах, в том числе в Марселе, Лионе, Тулузе.

В министерстве отметили, что в Париже в четвертый день протеста число участников акций составило 93 тыс. человек. Это стало рекордным показателем в сравнении с другими днями. В прошлый раз (7 февраля), согласно официальным данным, на столичные улицы вышли 57 тыс. человек. По всей Франции власти тогда насчитали 757 тыс. участников.

Да, на сей раз в Ренне правоохранители использовали слезоточивый газ несколько раз, после чего были вынуждены применить водомет для разгона агрессивно настроенных лиц. Это возмутительно и требует осуждения. Но с чьей стороны? Уж точно не со стороны азербайджанских СМИ. Объясню. Я и сам часто и по делу критикую проармянскую политику официального Парижа.

Действительно президент Франции Эммануэль Макрон отошел от той политики, которой придерживалась эта страна ранее, когда во главе нее стояли Жак Ширак, Николя Саркози и Франсуа Олланд. Все они соблюдали хотя бы видимость приличий. Тот же Олланд, после посещения Армении, сразу же посещал и Азербайджан. А при Шираке и вовсе имел место бурный рост, расцвет отношений между нашими странами.

Макрон же позволил себе отмахнуться от всяких приличий, встал на сторону РА и, игнорируя международное право, проводит откровенно антиазербайджанскую политику. Ровно тем же заняты и члены обеих палат французского парламента, штампующие антиазербайджанские резолюции одну за другой. Все это, конечно же, так.

Но, говоря «а», нужно говорить и «б». Давайте вспомним, против чего направлены акции протеста. Они направлены против пенсионной реформы, по которой планируется постепенное повышение пенсионного возраста до 64 лет к 2030 году. То есть, только через семь лет, постепенно, а не сразу, во Франции планируется поднять пенсионный возраст на два года.

И тут имеет смысл напомнить, что в Азербайджане пенсионный возраст для мужчин составляет 65 лет, для женщин – 62 года и 6 месяцев. То есть, мужчины у нас уже выходят на пенсию позже, чем планируют отпускать на пенсию французов. Вопрос лишь в том, составит эта разница год или три года, по итогам протестов во Франции. Но, есть и иные цифры, о которых нельзя не упомянуть.

С 1 января текущего года размер среднемесячной пенсии в Азербайджане составлял 331,8 маната, в первом полугодии пенсия увеличилась на 36,2 маната или на 10,9% и составила 368,0 маната. По текущему курсу Нацбанка, это составляет порядка 202 евро в месяц. Во Франции же очень сложная пенсионная система , но большинство французов получает стандартную базовую пенсию, которая (при стаже от 30 лет и более) в 2023-м году составит от примерно 750 евро «чистыми» (при этом, пенсионер, живущий один, согласно закону, не может получать менее 961,15 евро) до 1718 евро.

Вот как бы уже этой цифры достаточно, чтобы понять неуместность сравнений между нашими странами по вопросу уровня жизни пенсионеров. При этом важно отметить и то, что если Макрону удастся провести пенсионную реформу, то вырастет не только возраст выхода на пенсию, но и минимальная полная пенсия . Планируется, что она должна вырасти примерно до 1100-1200 евро.

Что мы имеем? Вывод, согласно которому даже действующая минимальная французская пенсия выше, чем средняя зарплата работающего в Азербайджане человека. А далее, увы и ах, этот разрыв может еще более увеличится. Зарплату в две с лишним тысяч манатов в месяц в нашей стране получают только очень высококлассные специалисты.

Идем далее. Согласно данным ВОЗ, опубликованным в 2020 году, ожидаемая продолжительность жизни во Франции составляет: мужчины -79,8 лет, женщины- 85,1 лет, а общая продолжительность жизни — 82,5 лет. Согласно тем же данным ВОЗ, ожидаемая продолжительность жизни в Азербайджане составляет: мужчины — 68,8 лет женщины-74,1 года, а общая продолжительность жизни — 71,4 года.

Что получается? То, что французы, после выхода на пенсию будут иметь 11 лет жизни в запасе, по сравнению с азербайджанцами. В течение которых они будут получать минимальную пенсию, которая в несколько раз выше средней пенсии в Азербайджане и сравнима с хорошей зарплатой высококлассного специалиста в нашей стране.

Таковы реалии. Которые делают неуместным критику пенсионной реформы во Франции в нашей стране. Потому, что к такому уровню жизни нашим пенсионерам еще идти и идти. А ведь я уже не говорю о том, что шокирующим для наших реалий является мощь и авторитет профсоюзов во Франции. В Азербайджане даже публичный акт самосожжения инвалида второй группы, ветерана карабахской войны Заура Гасанова перед зданием Конфедерации профсоюзов прямо в центре Баку в знак протеста против захвата небольшого участка его земли главой профсоюзов Саттаром Мехбалыевым не стал причиной или поводом для отставки этого засидевшегося в кресле чинуши.