Белорусская бегунья Кристина Тимановская продала на интернет-аукционе eBay серебряную медаль, завоеванную в командной эстафете на II Европейских играх в Минске в 2019 году. Полученная сумма размером 21 тысяча долларов будет направлена в Белорусский фонд спортивной солидарности (БФСС), занимающийся помощью спортсменам, пострадавшим от действий белорусских властей. Об этом фонд сообщил в пятницу, 27 августа.

Имя и страна проживания покупателя медали не уточняется. «Я очень счастлива, что мы смогли продать медаль. Даже не ожидала, что ее купят за такую сумму. Покупателя пока не знаю, но хотела бы с ним познакомиться. Сумма очень большая и мы направим ее на благое дело: на помощь мне и пострадавшим спортсменам, на их подготовку, на соревнования», — цитирует слова Тимановской Telegram-канал БФСС. (DW)