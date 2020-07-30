Кремль рассчитывает на прояснение ситуации с задержанием россиян в Беларуси

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что российская сторона пока не обладает всей полнотой информации в связи с инцидентом с задержанием россиян в Беларуси и рассчитывает на то, что эта ситуация будет прояснена.

«Сегодня наш посол общается с МИДом и с коллегами в Минске. Рассчитываем, что в результате этого общения, а также по каналам общения между специальными службами, мы получим исчерпывающую информацию о том, что произошло», — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, российская сторона пока имеет неполную информацию о произошедшем. «Мы знаем, что 33 российских гражданина были задержаны вчера в Беларуси, 200 — находятся еще в розыске. Отсутствует какая-либо информация о каких-либо противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной для задержания. Нам об этом ничего неизвестно. Мы видим и слышим официальные заявления представителей Минска о том, что россияне дескать имеют причастность к планам по дестабилизации обстановки на территории Беларуси в преддверии президентских выборов. Другой какой-либо информацией мы не располагаем», — сказал Песков. (ТАСС)