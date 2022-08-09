Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что завод по производству турецких беспилотников Bayraktar в Украине при его создании окажется под демилитаризацией. Об этом представитель Кремля сообщил во время брифинга.

«Факт создания такого объекта, который сразу же, конечно, подпадет под тему демилитаризации, — это нужно понимать, лишь продлит, наверное, страдания украинцев, но не поможет избежать того, что является целью специальной военной операции», — подчеркнул Песков.

Ранее стало известно, что в Украине планируют построить завод по производству беспилотников Bayraktar. Владелец компании, которая производит беспилотники, уже создал компанию в Украине, приобрел земельный участок и разработал проект предприятия, намереваясь «реализовать его до конца». (gazeta.ru)