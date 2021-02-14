Кравчук заявил, что Россия хочет забрать Донбасс

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Россия хочет забрать себе Донбасс. Такое мнение он выразил в рамках интервью «Обозревателю».
Он рассказал о «плане» российских властей по созданию «национально-русских государств» как на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, так и в районах Донбасса, подконтрольных Киеву.
«Уже открыто речь идет не об интеграции в состав Украины, а России», — подчеркнул Кравчук.
По его словам, украинская сторона никогда не согласится с таким решением, а также намерена отстаивать «свои национальные и государственные интересы». (gazeta.ru)