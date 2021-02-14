Кравчук заявил, что Россия хочет забрать Донбасс

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Россия хочет забрать себе Донбасс. Такое мнение он выразил в рамках интервью «Обозревателю».

Он рассказал о «плане» российских властей по созданию «национально-русских государств» как на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, так и в районах Донбасса, подконтрольных Киеву.

«Уже открыто речь идет не об интеграции в состав Украины, а России», — подчеркнул Кравчук.

По его словам, украинская сторона никогда не согласится с таким решением, а также намерена отстаивать «свои национальные и государственные интересы». (gazeta.ru)

| 2021-02-14T20:16:13+04:00 14 февраля 2021, 21:27|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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