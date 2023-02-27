Крайняя нищета и голод растут в мире впервые за десятилетия. Об этом заявил в понедельник на открытии 52-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Он обратил внимание на тот факт, что прогресс в развитии человечества, достигнутый в ХХ и начале ХХI века, сейчас «идет в обратном направлении». «Крайняя нищета и голод растут впервые за десятилетия», — сказал Гутерриш. «В климатических «горячих точках» живут 3,5 млрд человек. Эти обширные территории быстро становятся зонами бедствия для прав человека, — отметил генсек ООН. — Наводнения, засухи и штормы в 15 раз повышают риск гибели людей от воздействия климата».

«Рекордные 100 млн человек были вынуждены бежать от насилия, конфликтов и нарушения прав человека», — продолжил административный глава ООН. Он призвал соблюдать права беженцев и мигрантов «без дискриминации». «Нам нужны безопасные, упорядоченные и легальные пути для мигрантов и беженцев», — подчеркнул Гутерриш.