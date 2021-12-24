Звучит крайне странно, но глава соседнего Туркменистана продолжает настаивать, что в его стране до сих пор не было случаев заражения коронавирусной инфекцией. Прямо заколдованное царство. Хотя, по данным независимых СМИ, передававших информацию с места событий, за минувшие два года пандемии, как минимум, сотни людей потеряли жизни в Туркмении именно из-за ковида. Но Бердымухамедову всё нипочем, он продолжает талдычить свои странные заклинания.

На рабочем совещании с членами правительства он заявил, что в стране не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом, и поручил «активизировать превентивные меры». Об этом сообщило туркменское государственное информационное агентство TDH.

«Сейчас мы можем сказать, что в результате проведения таких масштабных работ в Туркменистане не были выявлены случаи инфицирования коронавирусом. Но мы не должны расслабляться, так как сегодня во многих странах появляются новые штаммы этой опасной инфекции, в частности «омикрон». Известны пути его распространения из одной страны в другую. Это происходит путем перемещения людей и товаров через государственные границы», — сказал туркменский лидер на совещании с участием секретаря Государственного совета безопасности — зампреда Госкомиссии по ЧС и глав таможенной и миграционных служб.

Туркмения остается единственным государством на постсоветском пространстве, где официально «не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом». Хотя с начала пандемии власти республики ввели жесткие ограничения на въезд и международное авиасообщение, а также масочный режим. А в начале июля в стране была запущена кампания по обязательной вакцинации от COVID-19 всех жителей старше 18 лет.

Но как реально обстоят дела с болезнью и с летальными исходами от нее? Какова ситуация? На эти и другие вопросы # ответил туркменский журналист, редактор нидерландского сайта Turkmen.news Руслан Мятиев:

— Ситуацию с коронавирусом в Туркменистане мы наблюдаем с начала пандемии, примерно с января 2020 года. Туркменистан действительно был первым государством в Центральной Азии, в СНГ, а может и в мире, которое сразу закрыло свои границы. Ликвидировало по сути авиасообщение. Закрыло наземные пункты пропуска со всеми близлежащими государствами. И где-то до мая дела шли нормально. Даже на 9 мая в страну приезжали гости из России. То есть, приняли превентивные меры.

Но Туркменистан – коррумпированная страна. Первое время было несколько вывозных рейсов, возвращали студентов, граждан, застрявших за границей. Власти, конечно, продумали для них карантин, но люди давали взятки, отсиживали в карантине день-два и уезжали домой. А некоторые прямо из аэропорта ехали домой. То есть, их по сути никто не проверял. И уже начиная с июня, мы стали получать сообщения, причем массово, о том, что какая-то болезнь прямо подкашивает людей. В июне же появились сообщения о первых смертях. И нередко это были известные люди. Мы даже создали у себя на сайте такую «Доску памяти» с перечислением жителей Туркменистана, умерших от ковида. Это было сделано в противовес утверждениям власти, что в стране вообще нет этой болезни, и для того, чтобы об этом знало мировое сообщество. У нас есть документы, бумаги, медицинские выписки, в которых прописаны диагнозы, ход течения болезни, и всё это весьма схоже с симптомами ковида в других странах. И лечили их также, как и за границей.

Когда пришли сообщения о смерти, допустим, советника президента по нефтегазовым вопросам Яхшигельды Какаева, а также турецкого дипломата Кемаля Учкуна, тут уже сомнений не было ни у кого, я думаю. Все поняли, что коронавирус в Туркменистане есть, и он убивает. Летом 2020-го и летом 2021 года у нас была «туркменская Италия». То есть повторилась та же ситуация, какая была в начале пандемии в Италии. Люди в Туркменистане умирали «пачками». Как и везде, вирус в стране проходил волнами. Трудно сказать, сколько именно человек умерло в стране от этой болезни, но ясно, что много. Мы своей маленькой командой смогли достоверно установить смерть как минимум 70 человек. Их данные мы разместили на своей «Доске памяти». Даже бывший посол Британии в Ашхабаде Хью Филпот писал в своем Twitter, мол, у меня ковид, надеюсь, быстро поправлюсь. И в это время он находился в Туркменистане. Потом он уехал, видимо, получил адекватное лечение у себя на родине, в отличие от Кемаля Учкуна. Затем вернулся ненадолго, но посла сменили, не знаю по какой причине.

Хочу добавить, что сейчас сообщений о новых случаях гибели от заражений становится меньше. Видимо, со временем туркменские доктора научились как-то бороться с тяжелым течением болезни. В этом Туркменистану помог Всемирный банк. Был кредит на 20 млн долларов, на «улучшение готовности Туркменистана противостоять ковиду». Видимо, власти закупили определенные препараты на эти деньги и подобрали определенные схемы лечения.

При всём этом уже несколько лет в Туркменистане наблюдается острый финансово-экономический кризис. Он сказывается на благосостоянии граждан. Вот сейчас предновогодние дни, а люди не могут позволить себе элементарно накрыть новогодний стол. Даже без изысков, без красной, черной икры. У них элементарно нет средств, чтобы без давки в очередях, без ругани и драк купить себе базовые продукты питания. Что готовят в Туркменистане к празднику? Плов. Для этого нужна бутылка масла (если семья большая), на рынке она стоит чуть меньше 2 долларов – и у людей нет этих лишних денег. Они вынуждены стоять в магазинах в очередях, чтобы купить эту же бутылку масла по субсидированной цене. Продуктов не хватает.

Уже больше года как у нас в стране введена пайковая система, то есть, ввели продуктовые карточки. Мы вернулись в голодное начало 90-х. Особый спрос сейчас на яйца, на куриное мясо, на говядину, на сахар и растительное масло. В дефиците уже больше года мука. А есть еще коммунальные услуги. Зарплат ни на что не хватает, люди выживают, как могут. В сельских районах случаются самоубийства из-за того, что людям не на что кормить семьи.

Кто оказался за границей, стремится остаться там под любым предлогом, и пытается вытащить туда своих близких из Туркменистана.

За время пандемии из страны было организовано 30 вывозных авиарейсов только в Россию. Грубо говоря, 180-200 человек в каждом самолете. И люди эти уехали навсегда. Билет в один конец. То есть, они продавали недвижимость, увольнялись. Это огромное количество за неполные два года. А открой сейчас границы – половина населения уедет из страны.

И при всем этом власти, семья президента не стесняются жить на широкую ногу. Мы за последний год совместно с зарубежными партнерами выпустили два расследования о том, как племянники главы государства получают значительные госсредства – в миллионах долларов, на импорт в страну тех же субсидированных продуктов питания. Точно так же они монополизировали целые отрасли экономики. Они покупают себе недвижимость в Дубае, ездят по миру, для них нет никаких ограничений.