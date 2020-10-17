Коронавирус уйдет, а российские амбиции — нет

В пятницу вечером СМИ сообщили об отставке киргизского президента Сооранбая Жээнбекова. В тот же день мы узнали, что белорусская оппозиция выдвинула политический ультиматум президенту Александру Лукашенко, первыми пунктами которого являются отставка действующего президента и освобождение всех политических заключенных.

Одним словом, политическая атмосфера в некоторых постсоветских странах, по образному высказыванию математиков, вновь «турбулезуется».

Напомним, что Кыргызстан считается единственным демократическим государством Центральной Азии. Но признаться, несмотря на то, что речь идет о родине великого Чингиза Айтматова, мы всегда настороженно относились к разговорам о киргизской демократии, потому что есть такая поговорка: демократия является властью воистину свободного и грамотного народа, т.е. одного желания народа стать свободным еще мало, нужна еще высокая политическая культура и грамота.

Во все времена в мире не только среди мыслителей, но и среди простых политологов всегда было больше сторонников элитаризма, нежели эгалитаризма, т.е. правового и политического равенства.

Сторонники элитаризма считают, что гарантией демократии и свободы является консенсус и равновесие между элитами той или иной страны.

Возможно, кто –то желает распространить эту философско-политическую концепцию также на страны Центральной Азии, где четко выражены политические или экономические, порою даже культурные интересы различных кланов. Но мы в этом глубоко сомневаемся: вряд ли кланы можно сравнивать с политическими, экономическими и культурными элитами в европейском понимании этого слова.

Поэтому несмотря на то, что российские издания пишут о «третьей киргизской революции», называть ее демократической, «цветной» революцией у нас язык не поворачивается.

То, что в этой стране, смена власти и на этот произошла без особых эксцессов и насилия, конечно, продолжает обращать на себя внимание, потому что почти с момента приобретения независимости политологи постоянно говорили и писали об «афганизации» стран Центральной Азии, а это есть нечто иное, как внутренняя перманентная гражданская война.

Но с момента становления независимых государств ни одно государство этого региона не подтвердило предсказания некоторых горе – политологов и экспертов, пытавшихся обосновывать российское военное присутствие в регионе именно этим обстоятельством, т.е. если не хотите нового Афганистана, оставьте этот регион России.

Что касается геополитики очередной киргизской революции, мы уже кое-какие выводы сделали. Но сами российские издания, или не пишут об этом, или же совсем мало пишут. Они только отмечают, что у киргизского президента С.Жээнбекова отношения с Россией не получились.

Российских политологов и политических аналитиков больше беспокоит другое обстоятельство: после начала войны между Азербайджаном и Арменией, они с открытой тревогой пишут, что якобы стартовал процесс возрождения Великого Турана, мол, тюркские республики намерены создать общую тюркскую армию и т.д.

Насколько эти «предсказания» оправданы? Уже не раз было объявлено, что в частности, Азербайджан никакую геополитическую войну не ведет, никакие геополитические многоугольники не строит, лишь стремится освободить свои оккупированные территории.

Что же касается участия Турции в этих процессах, неоднократно заявлялось, что участие Анкары ограничивается только дипломатическими и политическими рамками, плюс, несмотря на то, что масштабная война между сторонами конфликта длится почти 20 дней, армянская сторона так и не смогла предъявить хотя бы одно доказательство того, что на самом деле, Анкара участвует в этом процессе.

А почему российские источники стараются фокусировать внимание именно на эти стороны конфликта между Азербайджаном и Арменией?

Дело в том, что Москва сама десятилетиями ведет именно геополитическую войну. В начале статьи мы неслучайно вспомнили про Беларусь: вся Европа, все бывшее советское пространство стали свидетелями вмешательства России во внутренние дела этой страны, чтобы сохранить бывший режим правления и оставить у власти Лукашенко. И в южном Кавказе, т.е. в нагорно-карабахском военно-политическом театре цели и приоритеты Москвы более чем ясны: Кремль стремится разместить в зоне конфликта своих «миротворцев».

Одним словом, некоторые страны бывшего советского пространства вновь испытывают двойное давление: с одной стороны, пандемии, а с другой – геополитических амбиций Кремля.

Понятно, что с коронавирусом скоро будет покончено, даже по самым пессимистическим прогнозам, с пандемией будет покончено уже летом будущего года.

А вот по поводу геополитических амбиций России этого не скажешь. И не потому что в мире нет новых Оруэллов, а потому что в отличие от советской, новая Россия более непредсказуемая…