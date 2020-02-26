Коронавирус окружает Азербайджан

В Грузии подтвердили заражение новым типом коронавируса, заявила глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе на специальном брифинге в среду.

Инфицированный — гражданин Грузии средних лет, который накануне приехал из Ирана. Мужчина 50 лет попал в Грузию через Азербайджан. Глава Минздрава отметила, что зараженный сразу был доставлен в инфекционную больницу Тбилиси и не контактировал с другими людьми.

«Человек, у которого подтвердилось инфицирование, на сегодняшний день практически клинически здоров, есть циркуляция вируса. В целом, в 82% случаев эта болезнь протекает в легкой форме», — сказал глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья страны Амиран Гамкрелидзе.

В настоящее время в инфекционной больнице в Тбилиси находятся 14 пациентов с высокой температурой, из них 11 граждан Грузии, а также гражданин Китая и Ирана.

Кроме того, с 21 февраля на карантине в больничном комплексе в селе Сачхере (регион Имерети) находятся 34 гражданина Грузии, прибывших из Китая. (sputnik-georgia.ru)