Коронавирус обнаружен у 500 российских журналистов

Замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин назвал число российских журналистов, у которых был выявлен коронавирус нового типа, передает РИА «Новости».

По его словам, COVID-19 был обнаружен у 500 представителей СМИ в России.

Волин также сообщил, что от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, скончались пять российских журналистов.

По последним данным, в России зарегистрировано 423,7 тыс. случаев COVID-19, из них 5037 – с летальным исходом. При этом число вылечившихся возросло до 186,9 тыс.