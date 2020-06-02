Коронавирус обнаружен у 500 российских журналистов

Замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин назвал число российских журналистов, у которых был выявлен коронавирус нового типа, передает РИА «Новости».

По его словам, COVID-19 был обнаружен у 500 представителей СМИ в России.

Волин также сообщил, что от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, скончались пять российских журналистов.

По последним данным, в России зарегистрировано 423,7 тыс. случаев COVID-19, из них 5037 – с летальным исходом. При этом число вылечившихся возросло до 186,9 тыс.

| 2020-06-02T21:41:07+04:00 2 июня 2020, 22:42|12345 (Пока оценок нет)
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