Король и наследный принц Саудовской Аравии решили стать донорами органов

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз, которому в этом году исполнится 86 лет, и его сын — наследный принц Мухаммед бен Салман зарегистрировались в программе предоставления органов тела для донорских целей, сообщило в среду Саудовское агентство новостей SPA.
«Решение зарегистрироваться в программе донорства органов отражает желание лидеров страны побудить всех подданных и иностранных резидентов королевства зарегистрироваться для предоставления органов для донорских целей, поскольку это дает надежду пациентам, жизнь которых зависит от трансплантации органов», — говорится в сообщении.
Саудовский центр трансплантации органов был переименован из Национального фонда почек (National Kidney Foundation), который был создан в 1985 году.
| 2021-05-12T19:34:54+04:00 12 мая 2021, 19:49|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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