Король и наследный принц Саудовской Аравии решили стать донорами органов

«Решение зарегистрироваться в программе донорства органов отражает желание лидеров страны побудить всех подданных и иностранных резидентов королевства зарегистрироваться для предоставления органов для донорских целей, поскольку это дает надежду пациентам, жизнь которых зависит от трансплантации органов», — говорится в сообщении.