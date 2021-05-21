Коренных французов предупредили о риске исчезновения

Экс-депутат Национального собрания Франции Марион Марешаль-Ле Пен заявила, что к 2050 году коренные жители страны окажутся в меньшинстве. Об этом пишет журнал Valeurs actuelles.

По ее словам, нынешний политический курс Парижа может привести к такому исходу.

«Будет ли Франция по-прежнему Францией, если завтра мы станем исламской республикой? Я совсем в этом не уверена», — сказала экс-депутат.

Марешаль-Ле Пен пояснила, что верит в ассимиляцию иностранцев в стране. Однако, по ее словам, этого больше не происходит, поскольку «иноземные культуры начинают превалировать» над местной.

В апреле отставные генералы Франции направили письмо президенту страны Эммануэлю Макрону, в котором утверждали, что Франции грозит «смертельная опасность». Подписи поставили отставные генералы, сто старших офицеров и более тысячи других военнослужащих. По мнению этих военных, окраины Франции захватывают исламисты и диктуют свои условия.

Позже действующие французские военные поддержали своих предшественников. Они подчеркнули, что Макрон отнесся к составителям предыдущего письма «как к мятежникам».