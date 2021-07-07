Корабль ВМС Испании вошел в Черное море, силы Черноморского флота приступили к слежению, говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями патрульного корабля «Райо» ВМС Испании, зашедшего 7 июля 2021 года в акваторию Черного моря, для участия в многонациональном учении ВС стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze-2021″, — говорится в сообщении.