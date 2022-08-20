Сотрудники Центра Toplan и их деятельность, противоречащая всем принципам гуманизма, снова в центре внимания общественности и СМИ.

На этот раз «топлановцы» допустили жестокость не только в отношении бездомных животных, но и человека.

В редакцию # обратилась жительница Баку Лия Андреевна, проживающая по улице Кюрчайлы Низаминского района. Женщина рассказала, как услышав истошный вопль дворового пса, любимого всеми соседями, и увидев, как сотрудники Toplan скрутили собаку в сетку, ринулась на улицу спасать животное:

«На истошный крик собаки сбежались взрослые и дети. Работники Toplan не реагировали на наши просьбы отпустить собаку, а один из «топлановцев» даже пнул меня в живот этой сеткой. Нам удалось разрезать сетку и спасти собаку. Другую собаку к тому времени уже успели затащить в «клетку». Подбежав к машине и открыв дверь, я едва не потеряла сознание: в малюсенькой клетке сидели 5 собак, они скулили и еле дышали. Из машины повалил жар и отвратительный запах. Сотрудники Toplan попытались пнуть меня открытой дверью, один из них на глазах детей с силой схватил меня за руку. Все это происходило прямо под камерами, расположенными на столбе в нашем дворе. Эти люди потеряли контроль над собой и своими эмоциями. Они стали опасны не только для собак, но и для общества. За нанесение пусть и легких, но увечий, я подала на них заявление в Отделение полиции номер 25», — закончила свой рассказ пострадавшая.

Что же еще должно произойти, чтобы Toplan и его сотрудники, нарушающие действующее законодательство Азербайджана, в том числе Кодекс по административному правонарушению о жестоком обращении с животными, наконец-то, были привлечены к ответственности и наказаны?

Созданный на месте бывшего «собачьего ящика» в поселке Балаханы Центр заботы о бездомных собаках Toplan так и не смог справиться с возложенной на эту структуру миссией.

Многочисленные жалобы не приносят никаких результатов: в Toplan-е не принято общаться с журналистами, двери здесь всегда закрыты на замок для посторонних глаз, что делает эту структуру одной из самых сомнительных, темных и неблагополучных в нашем обществе.

«Концлагерь в красивой обертке, закрытый наглухо», — пожалуй, лучшей формулировки для Toplan и не придумать.

Эти слова принадлежат Азеру Гараеву, главе Общественного объединения Азербайджана «Союз по защите животных», к которому корреспондент # обратился за разъяснениями и комментариями о происходящих преступлениях в отношении бездомных животных в успешном, развитом, цивилизованном и толерантном Азербайджане.

Азер Гараев сообщил, что подобного отношения к бездомных животным он не видел ни в одной стране мира. Не видел эксперт и много чего другого:

«Даже в самых деспотичных и слаборазвитых странах мира я не видел, чтобы организации, занимающиеся контролем за популяцией бездомных животных, ездили на «улов» в сопровождении полицейского конвоя. Нигде в мире не видел, чтобы на человека, который хочет прийти в подобный центр и дать животному приют, забрать домой, вызывали полицию, вместо того, чтобы сказать ему тысячу раз «спасибо».

Подчеркнем, что Азер Гараева руководит Союзом по защите животных с 1994 года, За это время он побывал в 150 странах, ознакомился и перенял практику ведущих международных организаций. На данный момент он является ведущим экспертом по защите бездомных животных в Азербайджане.

Обидно вот что.

«Деятельность Toplan ведется вразрез не только международным принципам, но и вразрез желаниям людей, в том числе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, которая имела благие намерения и хотела изменить ситуацию с «Собачим ящиком» в Азербайджане», — говорит Азер Гараев.

Он был в Toplan вместе с группой зоозащитников и вспоминает эту мрачную картину:

«Собаки там не были грязными или запущенными. Они были НИКАКИЕ! Все эти животные были как овощи. Их глаза, мордашки, отсутствующий взгляд. Собака – существо крайне чувствительное. Гораздо чувствительней, чем человек. Этих собак взяли и привели в место, которое хорошо отбелили, покрасили, привели в порядок, но они чувствуют пропитанный запах смерти этого места».

Азер Гараев рассказал, что видел в Toplan людей, которые занимали руководящие должности в прежнем «собачьем ящике» :

«Они остались работать и в Toplan. Скажите мне, как могут люди, которые управляли этим бездарным учреждением и долгие годы осуществляли геноцид против животных, измениться и начать работать в рамках общепринятых цивилизованных норм?», — задается вопросом эксперт и добавляет:

«Преступная группа лиц опорочила, изуродовала и перевернула с ног на голову благородную идею по внедрению в нашей стране гуманного отношения к бездомным животным. Не могут бывшие палачи работать в структуре, которая занимается благотворительностью и милосердием».

Азер Гараев, как и автор этой статьи, и как тысячи других людей Азербайджана ждет, когда «преступники» из Toplan будут привлечены к уголовной ответственности.

«Я очень хочу дожить до того дня, когда все причастные к этому безобразию люди будут наказаны, а ситуация повернется в то русло, в котором этого хотели Лейла Алиева, руководство страны, и все здравомыслящие жители Азербайджана», – говорит Азер Гараев, называя Toplan – объектом, который плюет и вытирает ноги о государственный закон.

С большим сожалением Азер Гараев вспоминает время, когда на этапе зарождения Toplan встречался с его представителями и всячески старался помочь, веря в поставленные перед структурой цели.