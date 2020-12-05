Конгресс США проголосовал за легализацию марихуаны по всей стране

Палата представителей США проголосовала за законопроект, который предусматривает легализацию марихуаны по всей стране. Об этом сообщает NBC.

За принятие документа свои голоса отдало большинство членов палаты (222 демократа и пять республиканцев), а против высказались 158 республиканцев и шесть демократов.

Согласно законопроекту, на всей территории США предполагают декриминализацию марихуаны и отмену вынесенных ранее приговоров американских судов за хранение или употребление наркотика, если в деле не фигурирует насилие. Кроме того, ее можно будет получать по медицинскому назначению, бизнес также получит возможность развиваться в этой сфере.

NBC отмечает, что данное голосование является историческим, поскольку до этого данный вопрос не поднимался в палате представителей США. (Газета.Ру)