Конгресс США не смог принять законопроект об изъятии активов российских бизнесменов и передаче вырученных средств на помощь Украине, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.

Отмечается, что данное решение помешала принять Неправительственная организация Американский союз защиты гражданских свобод (АСЗГС).

Согласно законопроекту, имущество попавших под санкции россиян подлежало конфискации, а вырученные средства предназначались на помощь Украине. Отмечается, что общий объем средств для передачи Украине мог достигать миллиардов долларов.