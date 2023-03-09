Правительство Латвии приняло решение безвозмездно передать Украине восемь автомобилей, конфискованных у нетрезвых водителей. Об этом пишет издание Delfi со ссылкой на министра финансов Арвила Ашераденса.

Машины в ближайшее время передадут армейским частям Минобороны Украины, Винницкой региональной клинической больнице и территориальному медобъединению Купянского совета. Их поставкой будет заниматься общество Agendum.

В феврале латвийский сейм одобрил закон, в соответствии с которым такая процедура стала возможна. От зарождения идеи до ее воплощения прошло чуть больше месяца, сказал Ашераденс. По его словам, это стало возможно, потому что к процессу активно подключились Служба государственных доходов, правительство и комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией.

До принятия соответствующего закона власти Латвии могли лишь продавать такие машины, сдавать их на переработку или разбирать на запчасти, говорил председатель Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис. «Однако мы видим, что в нынешних условиях они были бы полезной поддержкой для народа Украины», — отмечал он тогда. (moscowtimes.ru)