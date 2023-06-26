Компания Fiat исключила серый цвет из палитры красок для кузовов автомобилей, сообщил итальянский производитель.

В Fiat подчеркнули, что при создании автомобилей вдохновляются пейзажами итальянского моря, солнца, неба и земли, и ее машинам подходят только яркие оттенки. Свое заявление автокомпания сопроводила видеороликом, в котором с помощью крана серый электрокар Fiat 600e с исполнительным директором Оливье Франсуа за рулем погружают в большую емкость с оранжевой краской.

«Мы нарушили правила и решили остановить производство автомобилей Fiat серого цвета. Это непростое решение, оно направлено на дальнейшее укрепление лидерства бренда, олицетворяющего радость, яркость красок и оптимизм. Италия — страна красок, как и автомобили Fiat с сегодняшнего дня», — заявил Франсуа.

В Fiat отметили, что в Великобритании серый является одним из самых популярных оттенков у покупателей новых автомобилей (его доля составляет около 25%).