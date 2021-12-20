Компания Apple в ближайшее время начнет производство iPhone SE третьего поколения, сообщает портал ITHome со ссылкой на поставщиков компонентов. Анонс смартфона запланирован на первую половину 2022 года.

iPhone SE 3 будет оснащен 4,7-дюймовым IPS-дисплеем и кнопкой «Домой» с физическим отпечатком пальца Touch ID аналогично прошлой модели. В доступном iPhone сохранится одна основная камера на 12 Мп. Смартфон получит 3 ГБ оперативной памяти и будет работать на базе флагманского чипсета Apple A15 Bionic, известным по линейке iPhone 13.

Главным отличием iPhone SE третьего поколения от модели 2020 года станет поддержка 5G. Аналитики предполагают, что цена на iPhone SE не изменится относительно прошлой версии, которая предлагается от $400 в США и от 40 тыс. руб. на территории России. (Газета.ру)