Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена ранее ввела санкции против судов, достраивающих «Северный поток — 2», но не стала применять их против немецкой Nord Stream 2 AG, объяснив это нежеланием ссориться с союзниками. При этом в Вашингтоне признали, что новые ограничительные меры против трубопровода уже бессмысленны, поскольку он практически достроен. (Газета.Ру)