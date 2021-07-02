Комитет по ассигнованиям палаты представителей американского конгресса принял поправку, призванную помешать президенту Джо Байдену в приостановке санкций против оператора «Северного потока — 2», свидетельствуют результаты голосования.
Поправку предложила член конгресса от Огайо, демократ Марси Капур. Каковы шансы на ее утверждение полным составом обеих палат законодательного органа, пока не ясно.
Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена ранее ввела санкции против судов, достраивающих «Северный поток — 2», но не стала применять их против немецкой Nord Stream 2 AG, объяснив это нежеланием ссориться с союзниками. При этом в Вашингтоне признали, что новые ограничительные меры против трубопровода уже бессмысленны, поскольку он практически достроен. (Газета.Ру)