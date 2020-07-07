Комиссия ООН приравняла действия Сирии и РФ к военным преступлениям

Сирийские правительственные войска, поддерживаемые аэрокосмическими силами России, систематически совершали удары по десяткам больниц, школ и рынков в районе контролируемого повстанцами города Идлиб на северо-востоке страны. К такому выводу пришли авторы расследования военных действий в Сирии в ноябре 2019 — июне 2020 года, проведенного независимой международной комиссией по заказу Совета по правам человека ООН, результаты которого были представлены во вторник, 7 июля, в Женеве.

Согласно докладу, вооруженные силы Дамаска наносили удары как с земли, так и с воздуха, используя при этом, в частности, кассетные бомбы. Расследователи приравнивают подобные боевые действия, которых совершаются без учета гражданского населения, к военным преступлениям. В результате почти миллион человек был вынужден спасаться бегством. Эта волна беженцев стала «предвидимым следствием широкомасштабных противоправных ударов со стороны проправительственных сил», указывается в докладе.

По словам главы комиссии Пауло Пинейро, под бомбардировки попадали целые семьи, спасавшиеся бегством. «Совершенно отвратительно, что по прошествии более чем 9 лет конфликта гражданские лица продолжают подвергаться беспорядочным нападениям или даже становятся мишенями, занимаясь своей повседневной жизнью”, — отметил он. (DW)