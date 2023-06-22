В Гядабейский район прибыли члены комиссии, созданной для расследования ситуации в селе Союдлю.

Об этом сообщает АПА.

Комиссия должна провести мониторинг и оценку текущей ситуации на мусорном полигоне в селе Союдлю Гядабейского района, рассмотреть обращения граждан в сфере охраны здоровья жителей и защиты окружающей среды, по итогам мониторинга и оценки подготовить и представить соответствующие предложения в Кабинет министров Азербайджанской Республики.

Отметим, распоряжением премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова от 21 июня создана Комиссия для мониторинга и оценки ситуации, сложившейся в селе Союдлю Гядабейского района. Председателем комиссии назначен министр экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики Мухтар Бабаев. В состав комиссии входят заместитель министра здравоохранения, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям, заместитель министра сельского хозяйства, начальник отдела промышленности и энергетики Аппарата Кабинета министров, начальник Государственной службы по вопросам недвижимости при Министерстве экономики и глава исполнительной власти Гядабейского района.

Отметим, группа лиц в селе Союдлю Гядабейского района в знак протеста против строительства искусственного озера на территории села 20 июня попыталась провести акцию. Во время разгона акции между сотрудниками полиции и жителями села произошел инцидент. Использование сотрудниками полиции слезоточивого газа против участников акции было встречено неоднозначно.

С целью обеспечения общественного порядка и общественной безопасности въезд на территорию села Союдлю Гядабейского района ограничен.

Об этом сказал старший инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД, капитан полиции Эшгин Гасымов.

Ограничение на въезд не касается жителей данного села.