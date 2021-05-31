Заместитель министра обороны – командующий Военно-воздушными силами (ВВС) Азербайджанской Республики генерал-лейтенант Рамиз Таиров прибыл в турецкий город Конья для участия в мероприятии по случаю Дня высокопоставленных наблюдателей, организованном в рамках учений «Anatolian Phoenix-2021».

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

В ходе визита состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества между ВВС стран-участниц учений, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Генерал-лейтенант Р.Таиров ознакомился с экспонируемыми на выставке современными беспилотными летательными аппаратами и новейшим технологическим оборудованием, используемым в военной авиации.

Командующий ВВС встретился с представителями азербайджанской армии, привлеченными к учениям, и пожелал им успехов.