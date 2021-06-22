Согласно плану боевой подготовки на 2021 год, утвержденному министром обороны, с целью предотвращения угроз военным, политическим, экономическим интересам, охраны и защиты энергетической инфраструктуры в азербайджанским секторе Каспийского моря, а также мониторинга пролегающих по дну моря нефтегазопроводов, с сегодняшнего дня начались учения подразделений Военно-морских сил Азербайджана в территориальных водах страны.

Об этом журналистам заявил командующий ВМС АР контр-адмирал Субхан Бекиров.

По его словам, в маневрах принимают участие отряды боевых кораблей ВМС, корабли обеспечения боевой подготовки, суда снабжения.

«Основная цель учений — организация боевой деятельности корабельных тактических групп в различных условиях, разработка совестных оперативных планов, усовершенствование морских навыков личного состава, проверка боеготовности корабельных тактических групп и кораблей в одиночку и их совместной работы, осуществление ряда мероприятий», — сказал С.Бекиров.