Командование операции IRINI признало, что обыск турецкого сухогруза проведен без согласия Анкары

Командование операции IRINI признало, что обыск судна под турецким флагом в Средиземном море не был согласован с Анкарой, сообщает Агентство Анадолу.

В заявлении командного центра операции утверждается, что перед проведением обыска были предприняты «добросовестные усилия» для получения согласия Турции в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН. «Не получив ответа от государства флага, команда немецкого фрегата «Гамбург» поднялась на борт судна в международных водах, примерно в 160 морских милях к северу от порта Бенгази», -говорится в заявлении.

В IRINI отметили, что «капитан корабля и его команда проявили готовность к сотрудничеству с абордажной командой».

«Когда государство флага уведомило, что оно отказывает в разрешении на осмотр судна, операция IRINI приостановила поисковые действия, в ходе которых на борту не было обнаружено никаких доказательств наличия незаконных материалов, и судну было разрешено следовать по своему маршруту», — сказано в коммюнике.

В заявлении также говорится, что это пятая операция по высадке на борт морских судов в международных водах с момента начала IRINI, и она была осуществлена в рамках ее мандата.

Немецкий фрегат, задействованный в операции ЕС — IRINI, в ночь на понедельник задержал в Средиземном море на несколько часов турецкий сухогруз с гуманитарной помощью для Ливии.

По данным турецкой стороны, сухогруз ROSELINA-A под флагом Турции, направлялся из Стамбула в ливийский порт Мисрата с грузом продовольствия и красок, однако был остановлен в нарушении норм международного права.

Инцидент произошел в ночь на 23 ноября у берегов греческого полуострова Морея. Путь судна преградил фрегат ВМС Германии.

Согласно нормам международного морского права, досмотр судна под иностранным флагом, может проводиться лишь с согласия команды. Согласие дано не было. Несмотря на это, германские военные высадились на вертолете на сухогруз.