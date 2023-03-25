Командир самолета авиакомпании Tarom, который направлял самолет из Тимишоары в Харгуду, потерял сознание. Его экипаж совершил аварийную посадку в аэропорту Отопень, сообщает румынский телеканал Digi 24.

«Самолет авиакомпании Tarom совершил аварийную посадку в аэропорту Отопень после того, как капитан потерял сознание во время полета. Самолет вылетел из Тимишоары и направлялся в Египет», — говорится в сообщении.

Сообщается, что командиру воздушного судна стало плохо во время нахождения самолета над Болгарией. После этого было принято решение о посадке самолета в аэропорту Бухареста.