В Баку продолжается гуманитарно- благотворительная акция помощи пострадавшим от землетрясения в Турции

Поддерживая братскую страну, наши граждане ежедневно доставляют коробки с необходимым содержимым в пункт, организованный в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева на Тбилисском проспекте, где все вещи сортируют, упаковывают и далее отправляют на грузовиках в Турцию.

В качестве волонтеров в комплексе работают учащиеся бакинских лицеев, школ, ВУЗов, представители различных организаций, пенсионеры.

При поддержке Министерства Молодежи и Спорта Азербайджана с утра и до вечера в комплексе работают представители операционной компании Baku City Circuit (BCC), организующей в Баку гонку Ф1.

В интервью # пресс-секретарь Гран-при Азербайджана Формулы-1 Тураб Теймуров сообщил, что свыше 100 представителей команды BCC пришли в Спортивно-концертный комплекс им. Гейдара Алиева волонтерами. Они работают на различных точках — помогают сортировать продукты, одежду и занимаются прочей работой.

Волонтер BCC Авяз Ахмедов помогает распределять по коробкам одежду.

Признается, что пришел по зову сердца:

«Брат брата в беде никогда не оставит. Происшедшее в Турции отозвалось в наших сердцах нестерпимой болью. Мы здесь, чтобы помочь нашему братскому народу», — говорит он.

Представители комагды волонтеров, работающих в комплексе говорят, что наибольшим спросом пользуется новая одежда, продукты (булгур, рис, сахарная пудра и др.), подгузники, средства мужской и женской гигиены, детское питание (до истечения срока годности которого осталось не менее 3 месяцев).

Помощь на участке принимается с 10:00 до 18:00 ежедневно.

Кампания помощи продлится до конца февраля.