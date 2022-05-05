Через полгода после задержания в Колумбии в США экстрадирован главарь колумбийского наркокартеля «Клан дель гольфо» («Клан залива») Дайро Антонио Усуга, известный как Отониэль. Об этом в среду, 4 мая, сообщил в Twitter президент Колумбии Иван Дуке. «Должно быть абсолютно ясно, что наркотеррористов наше правительство ловит, экстрадирует или ликвидирует. И всем структурам «Клана дель гольфо»: либо они подчиняются властям, либо их постигнет та же участь, что Отониэля», — заявил президент.

Усуга был задержан в октябре прошлого года в своем укрытии в джунглях региона Ураба на северо-западе Колумбии. С тех пор 50-летний наркобарон находился под арестом в столице страны Боготе. Кроме торговли наркотиками его обвиняют в убийствах, вымогательстве, похищениях людей, заговоре и склонении несовершеннолетних к преступной деятельности.

Обвинение в наркоторговле Усуге предъявлено прокуратурой Южного округа Нью-Йорка. Он был одним из наиболее разыскиваемых лиц в списке ведомства США по борьбе с наркобизнесом. Как завил президент Колумбии, отбыв наказание в США, Усуга вернется на родину и ответит здесь за все совершенные преступления.

«Клан дель гольфо» считается одним из крупнейших наркокартелей Колумбии и занимается поставками кокаина в страны Центральной и Северной Америки. Он рекрутирует своих членов из бывших сторонников правых военизированных формирований. Кроме наркобизнеса, картель занимается нелегальными горными разработками и рэкетом. (DW)