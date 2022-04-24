Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его колумбийский коллега Иван Дуке планирует диверсии на территории боливарианской республики, направленные против сотрудников силовых структур, сообщает ТАСС.

«Иван Дуке совместно с отдельными и организованными преступниками планирует забросить диверсантов через границу по тропам. Это группы бандитов, преступников, которые будут в первую очередь атаковать полицейских и военных, нападать на силы безопасности», — сказал Мадуро в ходе выступления, которое транслировал государственный канал Venezolana de Televisión.

По словам венесуэльского лидера, Дуке стремится деморализовать силы безопасности его страны, чтобы лишить их эффективности.