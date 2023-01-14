Сегодня, 14 января, россияне во время массового обстрела территории Украины попали в жилой дом в Днепре, количество раненых перевалило за полсотни человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОВД Валентина Резниченко в Telegram.

По словам Резниченко, количество раненых в результате попадания российской ракеты в днепровскую многоэтажку достигло уже более полусотни человек. Он сказал, что в настоящее время ранены 60 человек, 12 из них — дети. «Спасательная операция продолжается», – заявил глава ОВА.