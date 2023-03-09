Пентагон уже приступил к осуществлению плана по отправке танков M1 Abrams в Украину. Об этом заявил начальник отдела снабжения Сухопутных войск США Даг Буш на онлайн-мероприятии, организованном изданием Defense News.

Отмечается, что в начале года, когда была анонсирована поставка «Абрамсов» в Украину, у Пентагона еще не было готового плана действий – изъять готовые танки из собственных запасов армии США, или заказать новые у производителя. Но теперь Даг Буш сообщил, что план действий уже есть.

«Мы выполняем его. Мы просто не можем говорить о деталях», – заявил он.

Представитель Пентагона отметил, что поставка танков в Украину является более сложной задачей, чем кажется обывателю.

«Это не просто отправка танка. Танк сам по себе не боеспособен. Вы должны отправить весь пакет. Это включает в себя боеприпасы, транспортные средства для его обслуживания, топливо, вы должны пройти обучение по системе, чтобы он был эффективен в бою», – пояснил Буш.

По его словам, Пентагон намерен «подготовить технику к отправке таким образом, чтобы это не повлияло на боеготовность частей армии США и не повлияло на поставки техники другим союзникам». При этом он отказался озвучить даже ориентировочные сроки поставки танков и выразил сомнение, что эти сроки будут названы в принципе.

«Мы не хотим давать русским понимание, когда и что прибудет, но мы стараемся сделать это как можно быстрее», — заявил Буш. (УНИАН)