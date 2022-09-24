Евросоюз должен серьезно относиться к возможности применения Россией ядерного оружия. Об этом сообщил в субботу в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Когда люди говорят, что они не блефуют, их слова необходимо воспринимать всерьез, — сказал он, комментируя заявление, сделанное в среду президентом РФ Владимиром Путиным. — Сейчас, безусловно, опасный момент».

При этом Боррель выразил мнение, что европейским странам следует продолжать поддерживать Украину, в том числе оружием, и не прекращать политику антироссийских санкций.

«Каждый, кто ездил в Москву, посещал Кремль, чтобы поговорить с Путиным, получал от него один и тот же ответ: «У меня есть военные цели, и пока они не будут достигнуты, я продолжу вести боевые действия». Это, безусловно, тревожный курс, однако нам нужно продолжать поддерживать Украину», — отметил глава европейской дипломатии.

По его словам, конфликт должен быть урегулирован «дипломатическими средствами», причем так, чтобы «сохранить суверенитет и территориальную целостность Украины». «В противном случае, завершив войну, мы не достигнем мира и получим еще одну войну [в будущем]», — считает Боррель.

Он также признал, что спровоцированный конфликтом рост цен на энергоносители вызывает серьезное беспокойство в Европе.

«В моей стране (Испании — прим. ТАСС) люди говорят мне, что из-за взлетевших цен на газ они не могут больше работать, продолжать вести бизнес», — сообщил Боррель, добавив, что тревогу из-за энергетического кризиса испытывают не только европейские лидеры, но и главы государств Африки, Юго-Восточной Азии и Южной Америки.