Эта история замечательна со многих точек зрения. «Джордж и Амаль Клуни — решительные сторонники признания «геноцида армян» (кавычки наши-А.Г.). Мы можем догадаться, какая авиакомпания сделала такое предложение, но ответ стоит всего: «Если это лишит меня сна хоть на минуту, оно того не стоит. Убеждения и принципы не продаются!» — так решил посол Армении в Греции Тигран Мкртчян прокомментировать отказ Джорджа Клуни сняться в рекламе Turkish Airlines за 35 млн долларов.

С чего все началось? С того, что актёр поделился историей в интервью изданию The Guardian, которое он дал в преддверии выхода своей картины «Нежный бар». По словам Клуни, однажды он отказался от крупного гонорара из-за внутреннего конфликта.

«Мне предложили 35 миллионов долларов за один день съемок в рекламе авиакомпании, но я поговорил со своей женой Амаль, и мы решили, что оно того не стоит. Компания была связана со страной, которая хоть и союзник США, но к её действиям иногда возникают вопросы. В итоге я подумал, что если это отнимет у меня хоть минуту сна, то оно того не стоит», — заявил тогда Клуни.

Названия авиакомпании он не называл. Как и того, когда именно ему поступило такое предложение. «Однажды»- звучит более чем туманно. Что, как видим, не помешало послу РА в Греции попиариться на этом вопросе. Хотя, казалось бы, Мкртычяну лучше было бы сконцентрироваться на вопросах развития отношений между Грецией и Арменией.

В любом случае, это был личный выбор известного голливудского актера, сделанный после общения с женой. Имеют право. Тем более, что своих взглядов они никогда не скрывали. Известно же, что Джордж Клуни поддерживает фонд «100 LIVES», созданный армянскими предпринимателями, которому, в свою очередь, выразила поддержку и сама Амаль Клуни. Джордж Клуни является активным сторонником признания «геноцида армян».

А Амаль Клуни представляла интересы правительства Армении как третьей стороны на заседании высшего органа обжалования Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) 28 января 2015 года. В итоге, в здании ЕСПЧ в Страсбурге прошло заседание Большой палаты Суда, на котором был зачитан окончательный вердикт по апелляции правительства Швейцарии против решения ЕСПЧ от 17 декабря 2013 года по иску «Догу Перинчек против Швейцарии». Тогда, напомним, Швейцария, против которой судился турецкий политик Догу Перинчек, с треском проиграла дело.

Так произошло и после того, как РА решила представить Амаль Клуни. Большая Палата ЕСПЧ отвергла апелляцию Швейцарии и оставила прежнее решение неизменным. А оно сводилось к тому, что, в отличие от доказанного в правовом поле факта Холокоста, нарратив о «геноциде армян» является не историческим фактом, а мнением (впрочем, не всеобщим и далеко не единственным), по данному вопросу в академических кругах консенсус не достигнут и вряд ли будет достигнут, а любое уголовное преследование за высказывание противоположного мнения является нарушением статьи 10 Европейской конвенции по правам человека.

Не знаю, сказалась ли горечь той профессиональной неудачи Амаль на решении Джорджа отказаться от участия в рекламе Turkish Airlines, но в итоге известный адвокат вынуждена была оправдываться. «У меня нет армянских корней. То, что я защищала интересы Армении в суде, не делает меня армянкой», — с таким заявлением в интервью радиостанции «Свобода» выступила Амаль Клуни.

Да, она ливанка. В девичестве носившая фамилию Аламудди́н. И, повторюсь, она, как и Джордж, вправе выбирать, кого защищать и где сниматься. Другое дело, что не исключено, что мы имели дело с далеко идущим ходом. О том, что Джордж Клуни в конечном итоге пойдет в большую политику, писали многие ведущие мировые СМИ, причем не раз. Сам он иронично отвергал эти утверждения. Но, дыма без огня не бывает. Благо, у всех перед глазами пример Рональда Рейгана и Арнольда Шварценеггера.

Кроме того, нужно учесть, что отец «звезды» Голливуда, Ник был журналистом и телеведущим на канале «American Movie Classics». Он был страстным политиком из Кентукки. Также замечу, что прапрапрапрабабушка Джорджа Клуни — Мэри Энн Сперроу — была единоутробной сестрой Нэнси Хэнкс — матери Авраама Линкольна. Впрочем, и это не все.

Амаль и Джордж Клуни довольно часто проводят время на своей вилле, расположенной на озере Комо в Италии, — там они вместе со своими детьми Эллой и Александром отдыхают несколько раз в год. Однако иногда супруги приглашают погостить к себе и своих самых близких друзей. Так, в особняке звездной пары уже побывали Меган Маркл и принц Гарри. Плюс, дружеский визит чете Клуни нанесли бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель. Все это, вполне может быть, является подготовкой к вступлению в большую политическую игру. А в США, как известно, весьма сильны позиции армянской диаспоры и армянского лобби. Так что, не стоит удивляться, если в конечном итоге мы услышим о том, что Джордж Клуни решил объявить о своем политическом будущем, так и о том, что Амаль Клуни будет обеспечивать его поддержку с перспективой стать первой леди США. И помогать им в этом вполне могут армянская диаспора и армянское лобби США.

Что до Turkish Airlines, то тут, как говорится, отряд не заметил потери бойца. Эта авиакомпания совершает регулярные рейсы в 220 иностранных и 42 внутренних аэропорта в Европе, Азии, Африке и Америке. Самолеты Turkish Airlines совершают рейсы в 120 стран мира, больше, чем любая другая авиакомпания. В разные годы Turkish Airlines была выбрана в качестве официального перевозчика такими европейскими футбольными клубами, как «Барселона», «Боруссия Дортмунд», «Галатасарай», «Олимпик-де-Марсель», «Астон Вилла», «Ганновер-96» и «Рома». Авиакомпания также проводила спонсорские и рекламные акции с известными спортсменами и актерами, такими как Лионель Месси, Коби Брайант, Кэролайн Возняцки, Кевин Костнер, Уэйн Руни и Дидье Дрогба… Кстати, ролик авиаперевозчика «Коби против Месси: Селфи-перестрелка», в которой снялись Лионель Месси и Коби Брайант, был признан одним из самых популярных коммерческих роликов на YouTube.

Плюс, 29 января 2016 года Turkish Airlines объявила о своем сотрудничестве с Warner Bros., чтобы спонсировать фильм «Бэтмен против Супермена: на заре справедливости». В фильме основная сцена раскрывается на борту самолета A330 Turkish Airlines. И в 2017 году в рекламном ролике авиакомпании Turkish Airlines снялся всемирно известный американский актер, обладатель премии «Оскар» Морган Фримен. Этот ролик посмотрели сотни миллионов человек в разных странах мира. И это все, что нужно знать о реальной «цене» радости армянской стороны по поводу отказа Джорджа Клуни рекламировать турецкую авиакомпанию.