Суд общей юрисдикции Еревана во вторник отложил на неделю заседание по делу бывшего президента Роберта Кочаряна, который обвиняется в получении взятки в особо крупных размерах, из-за подозрений заражения бывшего лидера страны коронавирусной инфекцией. Заседание суда транслировали местные порталы.

«Господин Кочарян не присутствует на судебном заседании из-за того, что сдал тест на выявление коронавируса. Ночью у него поднялась температура, также он контактировал с родственником, у которого позднее выявили коронавирусное заражение. Он подчеркнул, что готов присутствовать на заседании суда, если суд сочтет это необходимым. Кочарян не пришел, чтобы не подвергать опасности присутствующих», — отметил его адвокат Алумян, после чего судья отложил слушание на 9 ноября.

В 2018 году против Кочаряна было заведено уголовное дело, в рамках которого он обвинялся в попытке свержения государственного строя в 2008 году и во взятке в особо крупных размерах. Экс-президент был арестован и провел в тюрьме полтора года, после чего вышел под залог. (ТАСС)