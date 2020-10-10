Книга «Реальная история и вымысел о «Великой Армении» издана на иврите

Книга директора Института истории Национальной академии наук Азербайджана, академика Ягуба Махмудова «Реальная история и вымысел о «Великой Армении»» издана и на иврите — государственном языке Израиля.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Институте истории, этот труд, как и «Иреванское ханство: российское завоевание и переселение армян на земли Северного Азербайджана» и другие фундаментальные исследования, написан в ответ на призывы Президента Ильхама Алиева.

Переводчиками монографии являются заведующая Центром изучения Израиля и Ближнего Востока Азербайджанского университета языков Эмилия Худиева и сотрудница центра Гюнай Сафарова, а редактором — выпускница Академии Нетаня Израиля Рони Стров.

В книге на основе первоисточников показывается, что армяне переселились в Малую Азию с Балканского полуострова, этнически являются родственниками древних фригийцев и не являются аборигенами Азии.

Доказывается, что названия «Армения», «армяне», «армянин» современные армяне присвоили после переселения в Восточную Анатолию. В истории никогда не было государственного образования под названием «Великая Армения». Понятие «Великая Армения» позже было вымышлено армянскими фальсификаторами для того, дабы завладеть землями Азербайджана, Турции и Грузии.

Первый раздел книги называется «Армяне переселились в Малую Азию с Балканского полуострова» и является жестким ответом на претензии армян на владение древним наследием Урарту. В издании вымышленному географическому понятию «Армянское нагорье» посвящен отдельный раздел. В этом разделе автор пишет, что фальсификаторы истории с конца 19 века ввели в научный оборот еще один вымышленный термин — географическое понятие «Армянское нагорье». Последний раздел труда посвящен доказательству того, что в истории никогда не существовало государства под названием «Великая Армения».

Редактор книги Рони Стров родилась в Баку, и высоко оценив исследования Ягуба Махмудова, отметила в издании: «Теперь я знаю удивительную историю моей родины — Азербайджана, откуда я приехала. Узнала многое. Теперь чувствую большую привязанность к стране, в которой родилась. Получила удовольствие от чтения этой книги. Надеюсь, что книга доставит читателям такое же удовольствие».

Напомним, что книга «Реальная история и вымысел о «Великой Армении»» ранее издавалась на турецком, русском, английском, грузинском, арабском, персидском, немецком, испанском и французском языках.