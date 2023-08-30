КНДР, по предварительным данным, выполнила очередной пуск баллистической ракеты. Об этом заявила береговая охрана Японии, передает ТАСС.

В связи с произошедшим ведомство призвало экипажи кораблей, находящихся в регионе, не приближаться к обломкам снаряда в случае из обнаружения. При этом появилась информация, что в настоящее время японское Министерство обороны собирает и анализирует данные о новых ракетных испытаниях Пхеньяна.

Дальность и высота полета боеприпаса в настоящее время не уточняются. Также остается неизвестна скорость, с которой летела ракета.