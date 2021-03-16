КНДР пригрозила ужесточить подход к Южной Корее из-за ее военных учений с США

КНДР пригрозила выйти из военного соглашения с Республикой Корея и расформировать орган, ответственный за диалог с Сеулом, из-за его «агрессивных действий». Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник северокорейскими СМИ от имени заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, младшей сестры лидера КНДР Ким Чен Ына.

«Южная Корея снова выбрала «поход войны» и «поход кризиса» вместо «теплого похода» всего корейского народа», — подчеркивается в заявлении. В публикации отмечается, что Пхеньян будет внимательно следить за поведением Сеула. «Если оно станет более провокационным, будут предприняты особые меры, например, мы смело откажемся от межкорейского военного соглашения», — говорится в документе. Упомянутое соглашение было подписано на саммите лидеров двух стран в 2018 году и направлено на снижение военной напряженности в пограничных районах.

Далее в заявлении отмечается, что у КНДР «нет иного выбора», кроме как распустить Комитет за мирное воссоединение родины, поскольку «у такой организации больше нет причин для существования».

В документе также содержится призыв к США не участвовать во «враждебных действиях» в отношении Северной Кореи. Главе Белого дома «лучше не делать вещей, которые помешают ему спокойно спать в течение ближайших четырех лет», говорится в публикации.(ТАСС)