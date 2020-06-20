КНДР готовится к «агитационной войне» с Южной Кореей

КНДР приступила к подготовке листовок для проведения агитационной «войны» против Южной Кореи, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

ЦТАК пообещало южнокорейскому правительству «трудные времена» и «возмездие», сообщив, что листовки и агитационные материалы уже находятся в печати, а студенты всевозможных институтов готовятся «развернуть борьбу», как только власти Северной Кореи разрешат им вход в пограничную зону.

Агентство также отметило, что Сеул утратил «даже элементарную мораль» и получит соразмерную отплату. «Только испытав это на себе, они смогут нормально понять, насколько мерзким становится настроение», — заявило ЦТАК.