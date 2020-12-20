Клубок проблем вокруг ядерной сделки

Следующая администрация США под руководством Джо Байдена возобновит участие в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВДП) по иранской ядерной программе, уверен президент Ирана Хасан Роухани.

Косвенным подтверждением этого можно считать состоявшееся на днях заседание совместной комиссии по СВПД, во время которого все участники высказались за возвращение к его выполнению в изначально согласованных рамках. В центре внимания этой встречи были также вопросы подготовки к министерской встрече по СВПД, запланированной на 21 декабря.

Интересно, неужели удастся сломить консолидированную американо-израильскую позицию по продолжению санкционного давления на Иран из-за ядерного вопроса? К какому изменению ситуации в нашем регионе может привести такая вероятность? Вероятно, к обогащению ИРИ за счет доступа иностранного бизнеса в страну. К возвращению туда миллиардов, замороженных в западных банках. Способно ли все это изменить положение Ирана в регионе принципиальным образом?

На эти вопросы # отвечают зарубежные профильные специалисты.

Игорь Семиволос, исполнительный директор Центра ближневосточных исследований (Киев):

— Новоизбранный президент США Джо Байден еще во время своей предвыборной кампании заявлял о таком намерении, видя в нем важный элемент урегулирования отношений США со своими европейскими союзниками, которые были не в восторге от политики Трампа. Поэтому вполне можно рассматривать последнюю серию встреч как некий подготовительный этап для возвращения США под руководством Байдена в так называемый Всеобъемлющий план действий или проще — ядерную сделку с Ираном.

Между тем, далеко не все игроки разделяют эти намерения. Арабы Залива и, в первую очередь, Саудовская Аравия, а также Израиль нервно реагируют на информацию о возможном урегулировании разногласий по Ирану, и видят в этом скорее вызов и прямую угрозу.

Трамп, кстати, пугая арабов таким сценарием, предлагал в качестве альтернативы саудовско-израильский союз в рамках «Соглашений Авраама». Другое дело, что кронпринц Саудовской Аравии Мохаммад бин Салман вынужден прислушиваться к мнению своего отца, правящего короля, для которого нормализация отношений с Израилем без урегулирования палестинской проблемы неприемлема.

Судя по информации из Тель-Авива и Эр-Рияда, политики обеих стран рассчитывают на учет их интересов и планируют серию переговоров с представителями новой администрации для уточнения своих и американских позиций. Предполагаю, что с учетом достаточно сильного израильского лобби в Конгрессе и враждебной позиции части республиканцев, еще не охладевших от избирательной гонки, Байдену будет нелегко найти понимание по этому вопросу.

Как я писал выше, идея нормализации отношений с Европой важна, но готовы ли европейцы и американцы выступить с консолидированной позицией по Ирану? Я имею в виду, в первую очередь, поддержку политики сдерживания иранской экспансии на Ближнем Востоке, которая стала одним из неожиданных последствий ядерной сделки. Это большой вопрос, на который нет простого ответа.

Иранцы, со своей стороны, также поднимают ставки, угрожая запустить на полную мощность процесс обогащения урана. Часть израильских экспертов, кстати, скептично оценивает подобные угрозы, тем не менее, они оказывают влияние, и немалое, на европейских политиков.

Финальный продукт в виде обновленной или прежней сделки появится, скорее всего, только после удовлетворения американских союзников на Ближнем Востоке. И поскольку этот процесс предполагает движение навстречу друг другу, это произойдет, судя по всему, не скоро.

Аналитик Украинского института будущего Илья Куса:

— Администрация Джо Байдена однозначно начнёт переговоры с Ираном. Но завершить их будет трудно. Доверия между США и Ираном после 2018 года нет. В самом Иране усилились позиции консерваторов и скептиков соглашения по ядерному оружию. Кроме того, непонятно, как пойдёт диалог, если США выставят дополнительные требования к Ирану или не захотят снимать те санкции, которые Трамп вводил с 2018 года (являющиеся, по сути, незаконными).

Безусловно, заключение новой сделки или возвращение к старой вернёт Иран в большую игру на Ближнем Востоке. Прежде всего, позволит ему выйти на торгово-экономическое сотрудничество с Европой, Китаем и РФ, а также начать более открыто и массово экспортировать оружие. Инвестиции и бизнес смогут прийти на рынок, если санкции будут сняты. Для экономики Исламской республики это будет иметь огромное значение. Это существенно упрочит позиции Ирана в регионе, чего, собственно, никак не хотят Израиль, Саудовская Аравия, ОАЭ, выступавшие против ядерной сделки.