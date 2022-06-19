Бывший кандидат в президенты США и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон отвергла возможность участия в президентских выборах в 2024 году. Соответствующее заявление она сделала в беседе с изданием Financial Times.

По словам политика, «об этом не может быть и речи».

Как заявила Клинтон, она ожидает, что нынешний президент Соединенных Штатов Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии на новый срок.

«Он определенно намерен баллотироваться», — сказала она.

Экс-госсекретарь также указала, что попытка противостоять этому была бы «разрушительной». (gazeta.ru)