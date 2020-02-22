Клинтон назвала Трампа «марионеткой» в связи со спекуляциями о вмешательстве РФ в выборы

Бывший кандидат на пост президента США от Демократической партии на выборах 2016 года Хиллари Клинтон обвинила президента США Дональда Трампа в том, что тот якобы является марионеткой России. Поводом для размещенного ею в Twitter в пятницу материала стали в очередной раз появившиеся в американских СМИ спекуляции на тему о якобы попытках России вмешаться в избирательный процесс в США.

«Марионетка Путина вновь взялся за старое, используя помощь России в своих интересах, — утверждала Клинтон. — Он знает, что не сможет без этого одержать победу. А мы не должны этого допустить».

Поводом для выпада Клинтон стала публикация The New York Times, согласно которой разведсообщество США 13 февраля провело закрытый брифинг для членов спецкомитета по разведке нижней палаты Конгресса США, в ходе которого акцентировалось внимание на приписываемых РФ попытках вмешательства в избирательные процессы в США перед президентскими выборами в ноябре для переизбрания Трампа.(ТАСС)