Мэр Киева Виталий Кличко назвал ошибкой критику со стороны президента Украины Владимира Зеленского за плохое развертывание «Пунктов несокрушимости» — мест с теплом и электричеством, куда можно прийти при отключении энергии. Одновременно Кличко призвал «сделать все возможное, чтобы поддержать» президента, подчеркнув, что война — это «не время для политических игр». Об этом мэр украинской столицы заявил в интервью журналу Der Spiegel, опубликованному в пятницу, 30 декабря.

«У нас в Киеве больше пунктов обогрева, чем в любой другой области, а именно 500. Генераторы для них мы нашли без какой-либо поддержки со стороны государства. Критика Зеленского была ошибкой. Если наши граждане или наши партнеры за рубежом видят, что мы ищем врагов дома, это контрпродуктивно. Сейчас есть только один флаг, и он сине-желтый», — заявил Кличко.

В конце ноября Зеленский раскритиковал власти Киева за плохое развертывание «Пунктов несокрушимости». «Ожидаю от мэрии качественной работы. Профанацию с киевскими пунктами несокрушимости никто и никому не простит. Прошу посерьезнее. Как и ложь в отчетах разного уровня», — сказал Зеленский 25 ноября.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать его (Зеленского). Но никто не совершенен. В это непростое время важно не совершать ошибок. Не время для политических игр. Залог победы — единство», — ответил Кличко на просьбу Der Spiegel оценить действия Зеленского с начала вторжения. (DW)