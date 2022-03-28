Китайские ученые выявили более 40 химических элементов в образцах лунного грунта, доставленных на Землю в конце прошлого года миссией «Чанъэ-5». По словам экспертов, это открытие служит важным ориентиром для понимания того, как происходили формирование и эволюция Луны, а также будет способствовать оптимальному освоению в будущем лунных ресурсов, сообщает портал китайской газеты Global Ttimes.

Исследовательская группа из Китайского института атомной энергии (CIAE), входящего в состав Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC), для определения концентраций элементов в образцах использовала нейтронно-активационный анализ и обнаружила, что химический состав лунного грунта сильно отличается от того, что можно найти на Земле. «Мы использовали для изучения образцов ядерные технологии, выявив более 40 химических элементов, включая макроэлементы и микроэлементы», — отчитался о проделанной работе глава отдела ядерной физики CIAE Го Бин.

Специалисты отмечают, что поскольку лунный грунт чрезвычайно ценен, неразрушающие технологии исследования образцов могут многократно повысить эффективность его использования. В частности, нейтронно-активационный анализ, обладающий высокой степенью точности, позволяет не только определить, какие элементы содержатся в лунном реголите, не нарушая морфологии исследуемых образцов, но и выявить типичную концентрацию этих элементов. «Например, из одной тонны лунного грунта мы могли бы извлечь более 30 кг титана, содержание которого на Луне более чем в шесть раз превышает среднюю концентрацию титана в земных условиях. Это дает нам важные исходные данные для будущих исследований Луны и освоению ее ресурсов», — говорит Го.

Изучение лунных образцов в настоящее время сосредоточено также на поиске в них воды и гелия-3, изотопа гелия, который считается весьма перспективным будущим видом топлива для ядерного синтеза. Его очень мало на Земле, но он в изобилии водится на Луне, что, возможно, также будет иметь немалое значение для экономики будущего.