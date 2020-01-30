Китайский Ухань «вымер» после вспышки коронавируса

Улицы китайского Уханя опустели после вспышки нового типа коронавируса, а также рекомендации властей не выходить из дома. Об этом говорится в видеоматериале South China Morning Post на YouTube-канале.

Мегаполис с высотками и парками на кадрах выглядит опустевшим. Автомобили и кареты скорой помощи проезжают на дорогах крайне редко, людей практически не видно, а те, что выходят, находятся в защитных масках.

По словам местного жителя Давида Ву, все оставшиеся в городе имеют напуганный вид и почти не выходят на улицы.

«Раньше в городе было много людей, все куда-то шли, бежали. Теперь их единицы», — рассказал он.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. Количество летальных исходов в Китае от нового типа коронавируса достигло 170 человек. Число заразившихся вирусом в Китае выросло до 7711 человек, из которых 1370 оцениваются как тяжелые.(Газета.Ru)