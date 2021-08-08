Китайских чиновников в Нанкине, провинция Цзянсу, наказали за вспышку COVID-19, сообщает Global Times.

Отмечается, что 15 должностных лиц были наказаны за неспособность сдержать вспышку коронавирусной инфекции в международном аэропорту Нанкин Лукоу, откуда она распространилась по всей стране.

Среди тех, кого обвинили, — городские чиновники, чиновники выше рангом и сотрудники аэропорта. Так, руководителя городской комиссии по здравоохранению Фана Чжунъю сняли с поста за плохую работу, он получил «серьезное предупреждение». В настоящее время в отношении еще нескольких чиновников проводится расследование, и не исключено, что список виновных пополнится.

Заместителя гендиректора компании Eastern Airports, которая руководит работой по контролю за заражениями в аэропорту, Вана Чао задержали за предполагаемое пренебрежение должностными обязанностями. Отмечается, что это привело к «большим убыткам и чрезвычайно серьезным последствиям».

17 июля глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что организация планирует проверить лаборатории, около которых были обнаружены первые случаи заражения COVID-19. Речь идет об аудите тех учреждений Уханя, в районе которых были выявлены первые заболевшие SARS-CoV-2 в декабре 2019 года. Проверка является одним из пяти шагов, которые секретариат ВОЗ намерен предпринять в рамках расследования происхождения коронавируса.

В конце марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустил доклад по итогам поездки в китайский Ухань с целью выяснить происхождение коронавируса. В докладе говорится, что пандемия, скорее всего, не результат утечки из лаборатории (lenta. ru)