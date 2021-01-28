Китайские врачи нашли более точный способ взятия мазков на COVID-19

В Китае врачи начали брать мазки для проведения анализов на коронавирус по новому более точному способу. Об этом сообщает The Independent.

Замглавврача отделения инфекционных респираторных заболеваний пекинской больницы «Ююань» Ли Тунцзэн отметил, что наиболее быстрым и удобным способом для проверки населения на COVID-19 является взятие мазка из зева.

Однако, по его словам, точность теста возрастает при проведении менее приятной процедуры взятия материалов из носоглотки. Специалист добавил, что из-за быстрого восстановления некоторых пациентов определить наличие коронавируса при помощи мазка из горла не удается.

При этом он указал на существование множества исследований о сохранении COVID-19 в испражнениях или прямой кишке на более длительный срок.

«По этой причине добавили ПЦР-тест при помощи мазка ректально для того, чтобы повысить процент обнаружения инфицированных и сократить запоздалые диагнозы», — заключил Тунцзэн.(Газета.Ru)