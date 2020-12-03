Китайские ученые заявили о высоком риске заражения COVID-19 в семье

Китайские ученые пришли к выводу, что во время самоизоляции заразиться коронавирусом в семье легче, чем в общественном транспорте или кафе. Об этом сообщает журнал Science.

Так, специалисты провели исследование, в ходе которого проанализировали данные о 1 178 пациентах из Хунани.

Результаты показали, что наиболее низкий риск заражения наблюдается в медицинских учреждениях, где соблюдаются защитные меры, а наиболее высокий — при общении с широким кругом родственников. Это объясняется тем, что проживая вместе, люди чаще всего тесно контактируют друг с другом.

Ученые отметили, что вероятность заражения с каждым днем нахождения в семье с заболевшим коронавирусом возрастает на 10%.

Согласно последним данным, за весь период пандемии коронавируса в России выявили 2 322 056 случаев COVID-19. При этом 40 464 человека умерли, а 1 803 467 пациентов выздоровели.(Газета.Ru)